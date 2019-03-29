2019-03-29T07:19:32+03:00
Общество

В Сочи заморозят стройку ресторана «Светлана»

В Интернете появились объявления о продаже апартаментов по этому адресу
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи в микрорайоне «Светлана» властями было выдано разрешение на строительство ресторана. Однако в интернете уже появилась информация о продаже апартаментов по этому адресу. Глава города Анатолий Пахомов во время обхода микрорайона дал поручение разобраться в этой ситуации.

- Если сведения подтвердятся, и действительно вместо ресторана «Светлана» возводится очередной ЖК, разрешение на строительство будет аннулировано, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Администрация города не допустит такого безобразия. И если он уже кому-то продал квартиры, то эти люди должны подавать в суд на него, как на мошенника, - подчеркнул мэр.

Напомним, в Сочи владельцы трех самостроев отказались ликвидировать лишние этажи. Они будут отстаивать свои права в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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