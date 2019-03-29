2019-03-29T07:40:26+03:00
Общество

В Краснодаре на Театральной площади пройдет Губернаторский бал

Подготовка к ежегодному мероприятию уже началась
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в этом году Губернаторский бал пройдет на Театральной площади. Смена локации мероприятия приурочена к празднованию Года театра в России. Благодаря этому появится возможность увеличить число участников.

- Бал состоится в конце июня. Репетиции уже начались, - сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

- В Дворце творчества 28 марта прошла первая встреча с хореографами края, ответственными за обучение школьников выпускным танцам. В Краснодар приехали представители Новороссийска, Сочи, Ейского, Апшеронского районов, Белой Глины и других районов края, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году будет шесть танцев и два флэшмоба со зрителями. Всего с выпускниками и хореографами планируется провести восемь репетиций.

Напомним, Губернаторский бал проводится на Кубани с 2006 года. Участие в празднике принимают одиннадцатиклассники, имеющие особые достижения: победы в международных, всероссийских и краевых предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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