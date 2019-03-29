В предприятия Апшеронского района в 2018 году инвестировали 312 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-29T08:17:01+03:00

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На Кубани на открытой сессии Совета муниципалитета подвели итоги проделанной работы за прошлый год.

- В прошлом году в крупные и средние предприятия района инвестировали 312 миллионов рублей. Это пищевая промышленность, сельское хозяйство, санаторно-курортная, строительство, розничная торговля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Доля промышленного производства составляет более 30 процентов и преобладающими направлениями в данной отрасли являются обработка древесины и производство изделий из дерева. Обрабатывающими производствами в прошлом году было отгружено товаров на сумму около 400 миллионов рублей.

В Апшеронском районе в эксплуатацию сдали многоэтажку, где квартиры получили 23 человека из числа детей-сирот. В станице Кабардинской появилась амбулатория. Теперь жители поселения могут получать качественную и своевременную медицинскую помощь.

Напомним, в 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель территории Александр Шаповалов.

ИСТОЧНИК KP.RU