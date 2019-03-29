В Новороссийске в районе Малой Земли пройдут тренировки парадных расчетов к 9 Мая

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-29T08:43:32+03:00

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В Новороссийске в районе Малой Земли 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 апреля, 3 и 5 мая с 08:00 до 14:00 пройдут тренировки парадных расчетов, которые будут участвовать в праздновании Дня Победы.

- Из-за этих мероприятий ограничат парковку автомобилей на площадке «Квадрат», на съезде к пляжу «Суджукская Коса», а также в «кармане», прилегающему к Мемориалу Погибшим воинам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Движение на проспекте Ленина перекрываться не будет.

Напомним, в троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства. Данное мероприятие посвящено 50-летию пуска первого маршрута в городе-герое. Открытие экспозиции пройдет 31 марта в час дня в районе конечной остановки троллейбусного маршрута № 7 «Дворец творчества». Экспозицию можно будет посетить до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU