В Приморско-Ахтарском районе мужчина организовал наркопритон

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-29T09:14:15+03:00

В качестве оплаты он брал с посетителей продукты и алкоголь

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Сотрудники полиции Приморско-Ахтарского района провели обыск в квартире одного из местных жителей. В комнате жилища мужчины правоохранители обнаружили четырех мужчин с явными признаками наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В отношении задержанных в возрасте от 31 года до 39 лет составили административные материалы по статье 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

- В квартире 27-летнего местного жителя сотрудники полиции нашли миску с темным налетом и пластиковую бутылку, в которой находилась серо-зеленая растительная масса. Вещество изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана, общей массой около 20 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Хозяина дома доставили в отдел полиции. Злоумышленник незаконно предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам. В качестве оплаты он брал с посетителей продукты и алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание) и частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU