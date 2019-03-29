В Краснодаре четырех мужчин осудят за сбыт марихуаны

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-29T09:33:04+03:00

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу

Изменить размер текста: A A

Правоохранители оперативным путем получили информацию о возможной причастности троих жителей Краснодара и их знакомого из Горячего Ключа к незаконному сбыту наркотиков в поселке Индустриальном.

- Злоумышленники продали гражданину растительную массу серо-зеленого цвета. В этот момент их задержали сотрудники полиции. Вещество направили на исследование, экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой более 70 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Было установлено, что задержанные причастны еще к 2 фактам аналогичной противоправной деятельности.

В отношении четверых жителей края в возрасте от 31 года до 40 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU