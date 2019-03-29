В Белореченском районе 40-летний мужчина незаконно вырубил около 20 деревьев

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-29T09:51:54+03:00

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Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции получили оперативную информацию о том, что на территории лесничества Белореченского района вырубили лес. В ходе проверки информация подтвердилась, а также удалось установить личность и местонахождение подозреваемого.

- 40-летний местный житель вырубил около 20 деревьев различных пород на территории районного лесничества. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. Полицейские задержали мужчину по месту его проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, в Приморско-Ахтарском районе мужчина организовал наркопритон. В качестве оплаты он брал с посетителей продукты и алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU