2019-03-29T10:19:14+03:00
Общество

Хутор Октябрьский, в котором жил Дерипаска, переименуют

С этим предложением обратилось Законодательное собрание Кубани
Александра ПОДУШКО
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Усть-Лабинский район. Фото: пресс-служба администрации районаУсть-Лабинский район. Фото: пресс-служба администрации района
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 26 марта подписал распоряжение, согласно которому хутору Октябрьский Усть-Лабинского района вернут историческое название Аргатов. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С этим предложением обратилось Законодательное собрание Краснодарского края.

Известно, что с 7 до 11 лет Олег Дерипаска жил у дедушки с бабушкой на хуторах Железный и Октябрьский Усть-Лабинского района. Миллиардер, чьё состояние Forbes оценивает в 3,6 миллиардов долларов, является совладельцем En+ и «Русала».

Сейчас Усть-Лабинский район состоит из одноименного города и 14 сельских поселений. На 1 января 2018 года численность населения составляет более 108 тысяч человек.

Напомним, в Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко. Решение приняли депутаты городской Думы на 71 заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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