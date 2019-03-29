В горах Сочи пройдет турнир по фехтованию на рапирах

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-29T10:38:50+03:00

За «Кубок Галактики» будут бороться более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет

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В горах Сочи состоится турнир по фехтованию на рапирах. Он пройдет с 5 по 7 апреля на курорте «Газпром». Более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет будут бороться за «Кубок Галактики».

- Соревнования пройдут в гостинице «Поляна 1389 Отель и Спа», в зале «Валдай» и в большом спортивном зале на четвертом этаже, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Гости, которые захотят научиться этому виду спорта, смогут познакомиться с организаторами Академии фехтования Авербуха и задать все интересующие вопросы для полной консультации.

- Церемония открытия соревнований состоится 5 апреля в 18:40, - сообщили в пресс-службе ГТЦ «Газпром».

Также можно будет прогуляться по территории гостиницы «Поляна 1389 Отель и Спа». В обычные дни это доступно только для гостей отеля.

ИСТОЧНИК KP.RU