В горах Сочи пройдет турнир по фехтованию на рапирах
В горах Сочи состоится турнир по фехтованию на рапирах. Он пройдет с 5 по 7 апреля на курорте «Газпром». Более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет будут бороться за «Кубок Галактики».
- Соревнования пройдут в гостинице «Поляна 1389 Отель и Спа», в зале «Валдай» и в большом спортивном зале на четвертом этаже, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Гости, которые захотят научиться этому виду спорта, смогут познакомиться с организаторами Академии фехтования Авербуха и задать все интересующие вопросы для полной консультации.
- Церемония открытия соревнований состоится 5 апреля в 18:40, - сообщили в пресс-службе ГТЦ «Газпром».
Также можно будет прогуляться по территории гостиницы «Поляна 1389 Отель и Спа». В обычные дни это доступно только для гостей отеля.
ИСТОЧНИК KP.RU