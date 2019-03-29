В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]
В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия ПобедыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В ночь на 29 марта в Лабинске малолетние вандалы потушили Вечный огонь у мемориала 70-летия Победы. Это попало на записи камер видеонаблюдения, фрагмент съемки выложили в социальные сети.
На кадрах видно, как подростки вплотную подходят к памятнику, и варварским способом тушат огонь, а потом убегают.
Фото: социальные сети
Пользователи социальных сетей в шоке. Они требуют найти и наказать подростков.
В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online
ИСТОЧНИК KP.RU