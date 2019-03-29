2019-03-29T11:03:36+03:00
Происшествия

В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]
Александра ПОДУШКО
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В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия ПобедыВ Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия ПобедыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ночь на 29 марта в Лабинске малолетние вандалы потушили Вечный огонь у мемориала 70-летия Победы. Это попало на записи камер видеонаблюдения, фрагмент съемки выложили в социальные сети.

На кадрах видно, как подростки вплотную подходят к памятнику, и варварским способом тушат огонь, а потом убегают.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Пользователи социальных сетей в шоке. Они требуют найти и наказать подростков.

В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online

ИСТОЧНИК KP.RU

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