СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-29T11:03:36+03:00

В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В ночь на 29 марта в Лабинске малолетние вандалы потушили Вечный огонь у мемориала 70-летия Победы. Это попало на записи камер видеонаблюдения, фрагмент съемки выложили в социальные сети.

На кадрах видно, как подростки вплотную подходят к памятнику, и варварским способом тушат огонь, а потом убегают.

Фото: социальные сети

Пользователи социальных сетей в шоке. Они требуют найти и наказать подростков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/699987" frameborder="0"></iframe> В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online

ИСТОЧНИК KP.RU