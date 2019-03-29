2019-03-29T11:16:04+03:00
Происшествия

Житель Сочи хранил у себя дома автомат Калашникова и более 20 патронов к нему

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Житель Сочи хранил у себя дома автомат Калашникова и более 20 патронов к немуЖитель Сочи хранил у себя дома автомат Калашникова и более 20 патронов к немуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит в своем доме боеприпасы.

В жилище 55-летнего мужчины, который проживает в Сочи, полицейские нашли и изъяли автомат Калашникова, два магазина и более 20 патронов к нему. Оружие отправили на экспертизу. Она подтвердила, что изъятое пригодно для стрельбы.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Белореченском районе 40-летний мужчина незаконно вырубил около 20 деревьев. У щерб составил более 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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