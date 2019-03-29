408 семей жилого комплекса «Мелодия», от строительной компании АСК, получили ключи от своих новых квартир

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-29T11:22:25+03:00

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29 марта на улице Гидростроителей 57/2 состоялась официальная выдача ключей и прием квартир для жителей жилого комплекса «Мелодия». Застройщик жилого комплекса – строительная компания АСК. Уже в скором времени новоселы смогут приступить к ремонту и обустройству своего нового дома, но сегодня всех жителей ждали угощения музыка, фотозона у главной достопримечательности двора – рояля. Праздники по случаю выдачи ключей стали доброй традицией компании «АСК». Еще одна традиция компании – праздник двора с развлечениями и конкурсами для жителей.

Фото: АСК

Весь проект жилого комплекса представлен двумя домами, с собственной инфраструктурой. На первых этажах совсем скоро откроются мини-маркеты, аптека, салон красоты и другие объекты, которые будут удобны и полезны жителям комплекса. Полная реализация проекта завершится в 4 квартале 2021 года вводом в эксплуатацию второго дома.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края 7 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. На счету Застройщика 41 сданный объект и более 10 объектов в стадии активной реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU