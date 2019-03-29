2019-03-29T11:31:17+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе мужчина кухонным ножом убил знакомого

Между собутыльниками произошла ссора
Александра ПОДУШКО
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В Усть-Лабинском районе мужчина кухонным ножом убил знакомогоВ Усть-Лабинском районе мужчина кухонным ножом убил знакомогоФото: Олег ЗОЛОТО
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64-летний местный житель, женщина и ее сожитель проживали в одном в доме по улице Красной в хуторе Красном.

- Утром 24 марта мужчины выпивали. Вскоре собутыльники поссорились. 64-летний фигурант, считал, что 48-летний мужчина грубо относится к сожительнице. В ходе конфликта обвиняемый взял кухонный нож и нанес им удар в грудную клетку оппонента, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина рассказала о случившемся соседям. Они и вызвали полицию и медиков. Врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила от колото-резаного ранения грудной клетки.

64-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 48-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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