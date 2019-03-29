На Кубани двое мужчин пытались спрятать в лесополосе мешки с коноплей
В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали мужчин 26 и 30 лет в лесополосе вблизи села Бейсугского. Злоумышленники пытались спрятать два полимерных мешка с частями растений, имеющими характерный запах конопли.
Вещество изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это - наркотик общей массой более 7 килограммов.
В отделении полиции задержанные рассказали, что оборвали части дикорастущих растений конопли и хранили их для личного употребления.
- Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре четырех мужчин осудят за сбыт марихуаны. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU