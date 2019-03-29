Певица и адвокат Катя Гордон сказала, что в Краснодаре нет хороших юристов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-29T12:05:05+03:00

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Историю жестокого избиения москвички Анастасии Нефедовой показали по всем федеральным каналам. Женщина заявила, что ее жизнь превратилась в ад с тех пор, как она родила дочь от сына известного российского актера Вадима Андреева - Андрея. После того как отношения в звездной семье стали достоянием общественности, Андрей Андреев заявил, что это его на самом деле избивали. И пригрозил через своего юриста в Краснодаре (где у него есть свой бизнес) подать в суд на мать своей дочери Анастасию.

- Это она пошла к Гордон, когда поняла, что реально накосячила. Пару раз мне с ноги прилетело в скулу, ударила мне машину, нанесла несколько побоев, на что у меня есть заявление в полицию. Будет суд над ней за нанесение телесных повреждений, за порчу имущества, за все, - заявил Андрей одному из федеральных каналов.

На что адвокат Анастасии Нефедовой Катя Гордон резко парировала:

- Судя по тому, сколько в мою юридическую фирму обращаются жителей Краснодара, там нет хороших юристов, поэтому посмотрим, кто и за что ответит.

Исков к Андрееву пока никто не предъявил. И тот вернулся в Краснодар готовить свою правовую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU