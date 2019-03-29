В Краснодаре начался финальный этап ремонта улицы Тургенева

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-29T12:15:28+03:00

Срок завершения реконструкции по контракту - 31 августа, однако ее планируется выполнить к 1 июня

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В Краснодаре приступили к завершающему этапу комплексного ремонта улицы имени Тургенева. 29 марта начались работы на участке от Гагарина до Атарбекова протяженностью 800 метров.

- Основная часть дороги уже приведена в порядок. Оставшиеся 800 метров предстоит также качественно отремонтировать, чтобы в этом году краснодарцы получили полностью обновлённую улицу Тургенева, - прокомментировал глава города Евгений Первышов.

- Срок завершения ремонта по контракту - 31 августа, однако его планируется выполнить к 1 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы будут проводиться только в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Для автомобилистов установят предупреждающие дорожные знаки.

Рабочие сделают новое асфальтобетонное покрытие, поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, заменят бордюрный камень. Средства на это предусмотрены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Напомним, в Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную. Все работы будут идти ночью, чтобы не мешать движению.

ИСТОЧНИК KP.RU