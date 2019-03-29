2019-03-29T12:15:28+03:00
Общество

В Краснодаре начался финальный этап ремонта улицы Тургенева

Срок завершения реконструкции по контракту - 31 августа, однако ее планируется выполнить к 1 июня
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре приступили к завершающему этапу комплексного ремонта улицы имени Тургенева. 29 марта начались работы на участке от Гагарина до Атарбекова протяженностью 800 метров.

- Основная часть дороги уже приведена в порядок. Оставшиеся 800 метров предстоит также качественно отремонтировать, чтобы в этом году краснодарцы получили полностью обновлённую улицу Тургенева, - прокомментировал глава города Евгений Первышов.

- Срок завершения ремонта по контракту - 31 августа, однако его планируется выполнить к 1 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы будут проводиться только в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Для автомобилистов установят предупреждающие дорожные знаки.

Рабочие сделают новое асфальтобетонное покрытие, поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, заменят бордюрный камень. Средства на это предусмотрены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Напомним, в Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную. Все работы будут идти ночью, чтобы не мешать движению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кавказском районе начальника филиала подозревают в получении взятки за незаконные действия
В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья
Здравницы Кубани представят свои возможности на международной выставке в Казани
Ты потребитель «ТНС энерго Кубань», а ты наш подписчик?!
Певица и адвокат Катя Гордон сказала, что в Краснодаре нет хороших юристов
На Кубани двое мужчин пытались спрятать в лесополосе мешки с коноплей
В Усть-Лабинском районе мужчина кухонным ножом убил знакомого
408 семей жилого комплекса «Мелодия», от строительной компании АСК, получили ключи от своих новых квартир
Житель Сочи хранил у себя дома автомат Калашникова и более 20 патронов к нему
В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы
В горах Сочи пройдет турнир по фехтованию на рапирах
Хутор Октябрьский, в котором жил Дерипаска, переименуют
В Белореченском районе 40-летний мужчина незаконно вырубил около 20 деревьев
В Краснодаре четырех мужчин осудят за сбыт марихуаны
В Приморско-Ахтарском районе мужчина организовал наркопритон
В Новороссийске в районе Малой Земли пройдут тренировки парадных расчетов к 9 Мая
В предприятия Апшеронского района в 2018 году инвестировали 312 миллионов рублей
В Краснодаре на Театральной площади пройдет Губернаторский бал
В Сочи заморозят стройку ресторана «Светлана»
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную
В Краснодаре сгорел гараж и автомобиль в нем