Ты потребитель «ТНС энерго Кубань», а ты наш подписчик?!

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-29T12:31:48+03:00

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ПАО «ТНС энерго Кубань» современная и социально-активная компания. И во всех популярных социальных сетях есть официальные страницы гарантирующего поставщика электроэнергии. Добро пожаловать!

Быть в курсе последних новостей о деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии и знать все нюансы в вопросах энергоснабжения помогает не только официальный сайт «ТНС энерго Кубань», но и группы компании в социальных сетях.

— Сегодня трудно представить какую-то компанию, успешный бизнес-проект или известного человека вне интернета. Первое, что мы сами делаем, когда ищем информацию — открываем поисковик. И, конечно, мы хотим быть ближе и понятнее своему клиенту. Контент наших страниц — это новости энергетики, актуальная информация, напоминание о платежах или улучшенных сервисах, полезные советы, а иногда и наши внутрикорпоративные моменты: конкурсы, достижения. Странички в соцсетях — это безусловно еще и «быстрый рупор». Здесь к нам можно обратиться с вопросом, уточнением в расчете и получить быстрый и конструктивный ответ. Ждем Вас в рядах наших активных подписчиков — прокомментировала начальник пресс-службы ПАО «ТНС энерго Кубань» Екатерина Василенко.

Найти официальные группы ПАО «ТНС энерго Кубань» довольно просто, достаточно написать в строке поиска название компании или перейти по ссылкам:

https://vk.com/tns_energo_kuban — группа в социальной сети «Вконтакте»;

https://www.facebook.com/tnsenergokuban/?notif_id=1553750852236564&notif_t=page_user_activity — группа в социальной сети «Facebook»;

https://ok.ru/group/58003971833907— группа в социальной сети «Одноклассники»;

https://www.instagram.com/tnsenergokuban/ — аккаунт в сети «Instagram».

ИСТОЧНИК KP.RU