Здравницы Кубани представят свои возможности на международной выставке в Казани

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-29T12:32:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 13 апреля в Казани пройдет выставка «Туризм и спорт - 2019». Возможности для отдыха будут презентовать здравницы Горячего Ключа и Темрюкского района. Отдельным стендом покажут объекты туристской индустрии Анапы и Туапсинского района.

Экспозиция курортов Краснодарского края станет второй по занимаемой площади.

Как рассказали в региональном министерстве курортов, специалисты проведут презентации комплексных туристических продуктов по оздоровлению и лечению, пляжному и морскому отдыху, а также предложений для ценителей гастрономического туризма. В рамках выставки пройдут дегустации минеральных вод Горячего Ключа.

- В 2018 году на площадке международной выставки «Туризм и спорт» было более 150 компаний из 20 регионов России, а также - Белоруссии, КНР, Казахстана и Турции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, фонду "Талант и успех" передадут 400 метров пляжей в Сочи. С решением согласились представители кубанского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU