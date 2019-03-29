2019-03-29T12:46:35+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья

Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе незаконно вырубили деревьяВ Отрадненском районе незаконно вырубили деревьяФото: Сергей ГАПОН
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Прокуратура выявила факт незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Отрадненского района.

- Правоохранители совместно со специалистов филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» провели осмотр границ участкового лесничества. Они обнаружили, что неизвестные граждане вырубили восемь деревьев породы «Дуб» без разрешительных документов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сумма ущерба, причиненного государству, составила 600 тысяч рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган, по результатам, рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Напомним, на Кубани 40-летний местный житель вырубил около 20 деревьев различных пород на территории районного лесничества. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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