В Кавказском районе начальника филиала подозревают в получении взятки за незаконные действия

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-29T13:19:37+03:00

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В отношении начальника Кавказского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в марте 2017 года к злоумышленнику обратилась местная жительница. Она попросила мужчину посодействовать в согласовании строительства коммерческого объекта и подключения его к линиям электропередач. Подозреваемый согласился и потребовал передать ему 70 тысяч рублей.

В апреле 2017 года после согласования филиалом коммерческого объекта злоумышленник получил от женщины 35 тысяч рублей. В апреле прошлого года он потребовал оставшуюся часть денег. В том же месяце мужчина обратился к своему подчиненному, мастеру участка, и попросил его помочь получить от женщины еще 35 тысяч рублей. Сотрудник выполнил требования своего начальника и передал ему деньги от заявительницы. В дальнейшем о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщили заявитель и мастер участка.

- В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU