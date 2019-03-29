В 2019 году на Кубани восстановили права 104 дольщиков

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-29T13:52:49+03:00

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В текущем году в Краснодаре в эксплуатацию ввели две многоэтажки. Их возведение задержали более чем на девять месяцев. Владельцев новых квартир уже исключили из реестра обманутых дольщиков, сообщили в краевом департаменте по надзору в строительной сфере.

В ведомстве также отметили, что найден инвестор для завершения возведения объекта в поселке Пригородном. Его строительство длится уже больше двух лет.В настоящее время проводятся работы по исключению дольщиков из реестра пострадавших. Таким образом, всего восстановили права 104 граждан.

Напомним, что по поручению главы Кубани был составлен план для решения проблем обманутых дольщиков. В районах края установили сроки завершения строительства проблемных объектов. За процессом следит руководство региона.

В настоящее время завершено строительство 11 проблемных многоквартирных домов, восстановлены права 232 человек, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

До 2021 года власти планируют восстановить прав более 3200 пострадавших граждан по 72 объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU