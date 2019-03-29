На Кубани за 2018 год несырьевой экспорт увеличился на 28,5%

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-29T14:11:20+03:00

Он составил 3,69 млрд долларов и занял 13 место в стране

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Губернатор Кубани сообщил, что основной прирост обеспечили продукция химической промышленности, сельского хозяйства и продовольственные товары.

По его словам, ассортимент экспорта в крае разнообразен – от пшеничной муки до изделий из железа и стали.

В настоящее время партнерами Кубани являются страны СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также Америки.

– Широкая география говорит о востребованности и конкурентоспособности кубанских товаров на внешних рынках. По таким несырьевым позициям, как мука, макаронные и кондитерские изделия, мясо, мороженое, мы готовы продолжать наращивать объемы производства, - сообщил губернатор.

Также он отметил, что экспорт увеличивается за счет модернизации объектов и мер помощи, которые предоставляет регион фирмам-экспортерам. Например, с 2012 года существует Центр координации поддержки экспорта. Он проводит консультацию предпринимателей, помогает участникам международных выставок-ярмарок, деловых бизнес-миссий, приемов иностранных делегаций.

– Данные меры способствуют реализации поставленной президентом задачи – к 2024 году увеличить рост несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов, – цитирует Кондратьева администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU