На Кубани за 2018 год несырьевой экспорт увеличился на 28,5%
Губернатор Кубани сообщил, что основной прирост обеспечили продукция химической промышленности, сельского хозяйства и продовольственные товары.
По его словам, ассортимент экспорта в крае разнообразен – от пшеничной муки до изделий из железа и стали.
В настоящее время партнерами Кубани являются страны СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также Америки.
– Широкая география говорит о востребованности и конкурентоспособности кубанских товаров на внешних рынках. По таким несырьевым позициям, как мука, макаронные и кондитерские изделия, мясо, мороженое, мы готовы продолжать наращивать объемы производства, - сообщил губернатор.
Также он отметил, что экспорт увеличивается за счет модернизации объектов и мер помощи, которые предоставляет регион фирмам-экспортерам. Например, с 2012 года существует Центр координации поддержки экспорта. Он проводит консультацию предпринимателей, помогает участникам международных выставок-ярмарок, деловых бизнес-миссий, приемов иностранных делегаций.
– Данные меры способствуют реализации поставленной президентом задачи – к 2024 году увеличить рост несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов, – цитирует Кондратьева администрация Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU