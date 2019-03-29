В Абинском районе с семиметрового моста упал школьник
Инцидент произошёл в ночь на 29 марта.
- Ночью в дежурную часть спасателей поступило сообщение о том, что 15-летний мальчик, участвующий в туристическом походе, упал с семиметрового моста. На указанное место отправился отряд спасателей,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
В районе поселения не было связи. Поэтому руководитель мероприятия обратился за помощью к местному жителю, и мужчина по спутниковой связи связался со спасателями.
До горы Тхаб специалисты добирались на автомобиле, а оттуда около 10 км они передвигались по горной местности. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел вертолет МЧС России.
Мальчика госпитализировали. Сотрудники медицинского учреждения обследовали школьника и выявили у него черепно-мозговую травму, а также перелом плеча и сотрясение мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU