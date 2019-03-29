СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-29T14:43:35+03:00

В Абинском районе с семиметрового моста упал школьник Фото: скрин с видео

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Инцидент произошёл в ночь на 29 марта.

- Ночью в дежурную часть спасателей поступило сообщение о том, что 15-летний мальчик, участвующий в туристическом походе, упал с семиметрового моста. На указанное место отправился отряд спасателей,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В районе поселения не было связи. Поэтому руководитель мероприятия обратился за помощью к местному жителю, и мужчина по спутниковой связи связался со спасателями.

До горы Тхаб специалисты добирались на автомобиле, а оттуда около 10 км они передвигались по горной местности. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел вертолет МЧС России.

Мальчика госпитализировали. Сотрудники медицинского учреждения обследовали школьника и выявили у него черепно-мозговую травму, а также перелом плеча и сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU