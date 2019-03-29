2019-03-29T15:04:10+03:00
Общество

В Краснодаре для школьников организуют тематическую поездку на трамвае «Читайкин»

Мероприятие пройдет 30 марта
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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Поездку организуют в рамках совместного социального проекта Централизованной библиотечной системы Краснодара и КТТУ «Читающий трамвай».

— Каждый год на Неделе детской книги мы проводим мероприятия для юных горожан. Они направлены на повышение интереса к чтению, развитие творческих способностей, - сообщила заместитель директора ЦБС Краснодара Вера Разживина.

Также она отметила, что будущая поездка будет настоящим праздником для учащихся младших классов. Ребят ждет литературное путешествие в тематически оформленном трамвае по маршруту № 12. Во время следования «Читайкина» организаторы проведут для школьников конкурсы, игры и викторины с призами. Помимо этого, на память каждому ребенку дадут книгу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сбор школьников состоится 30 марта в 11.00 на улице Ставропольской, 202.

ИСТОЧНИК KP.RU

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