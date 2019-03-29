ФК «Анжи» приедет на игру в автобусе «Краснодара»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-29T15:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Махачкалинский «Анжи» давно испытывает проблемы с деньгами. Причем настолько, что руководство клуба даже хотело отправить команду в Краснодар и обратно на автобусе. Перспектива ехать 14 часов в один конец никого не радовала. И без того «Анжи» сейчас борется за выживание в РПЛ, а измотанные игроки уж точно не смогут побороться за очки. Но позже в клубе решили купить билеты на самолет до Ростова-на-Дону. А подбросит их до стадиона автобус «Краснодара».

- Сначала мы хотели ехать и туда и обратно на автобусе, теперь полетим до Ростова, а обратно все же поедем на наземном транспорте, - сказал генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов. - Клуб сегодня живет по средствам, экономим на всем. Благодарим руководство ФК «Краснодар» и Сергея Галицкого, которые согласились отправить за нами свой автобус в аэропорт Ростова-на-Дону.

По словам Абсалутдина Агарагимова, на следующий день после игры есть рейс из Краснодара до Махачкалы, но на перелет нет денег.

Напомним, матч «Краснодар» - «Анжи» пройдет 31 марта в столице Кубани. Махачкалинцы 6 апреля уже сыграют дома против «Динамо». На восстановление им останется 4 дня, ведь ехать от Краснодара до Махачкалы 14 часов на автобусе. «Анжи» идет на 14 месте и борется за выживание в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU