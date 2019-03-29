2019-03-29T15:30:52+03:00
Общество

Администрация Краснодара поможет газифицировать дома в поселке Российском и на улице Зиповской

Работы проведут по поручению мэра
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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29 марта глава Краснодара Евгений Первышов провел личный примем граждан.

Во время мероприятия к мэру обратились жители поселка Российского. Они попросили организовать газопровод по территории двух земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Работы необходимо провести для того, чтобы подключить к магистральному газоснабжению несколько десятков домов. Для начала строительства осталось получить согласие администрации на использование земельных участков.

— Мы максимально быстро оформим необходимые документы для организации сервитута по этим земельным участкам, чтобы работы по прокладке газопровода начались как можно скорее, — сообщил Первышов.

Также к мэру обратился Андрей Литвинов. Он сообщил, что для газификации частного дома на улице Зиповской необходимо пристроить вспомогательное помещение. Для его возведения также нужно разрешение городского департамента архитектуры и градостроительства. Первышов заявил, что ведомство поможет с выдачей документов на строительство объекта для газификации дома.

Всего на мероприятии присутствовали 9 местных жителей. Они поднимали вопросы завершения строительства проблемных многоэтажек, инженерных коммуникаций, а также оформления земельных участков, сообщает администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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