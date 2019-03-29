В Краснодаре рабочие ремонтировали линии электропередач из ковша экскаватора
На эти необычные работы в поселке Краснодарском в Прикубанском округе города обратил внимание проезжающий мимо водитель. Мужчина не растерялся, включил сразу же камеру мобильного, а позже загрузил ролик в Сеть.
- Экскаватор, проезжая мимо линии электропередач, скинул со столба провод. И сейчас руками мужчины пытаются закинуть его обратно, - звучит за кадром голос автора видео.
Провода были обесточены, потому работники решили самостоятельно все исправить. Чтобы подняться, находчивые мужчины не стали вызывать автокран - мехруке нашли замену. Один из рабочих забрался на ковш того самого экскаватора, а его товарищ управлял механизмом, поднимая коллегу наверх.
Экстремальный ремонт в поселке Краснодарском. Видео: instagram.com/pavlovich6264.
- Вот такой народ отчаянный! - добавляет автор видео.
Многие краснодарцы не оценили смекалку горе-мастеров.
- О правилах безопасности ребята, похоже, ничего не слышали. А ведь он мог рухнуть с высоты или что еще хуже упасть на зубья, - сказал краснодарец Михаил Воронов.
Как долго продолжался такой экстремальный ремонт, неизвестно. Однако, по словам очевидцев, никто из мужчин не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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