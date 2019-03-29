В Краснодаре временно ограничат движение на углу улиц Длинной и Коммунаров

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-29T15:54:43+03:00

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В Краснодаре на пересечении улиц Длинной и Коммунаров ограничат движение транспорта. Оно будет действовать в период с 15 по 28 апреля текущего года с 22:00 до 6:00.

— На данном участке специалисты МУП «КТТУ» проведут ремонт трамвайного пути. Помимо этого, там временно установят дорожные знаки. Просим гостей и жителей города быть внимательными, а также соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в местном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре стартовал финальный этап комплексного ремонта улицы имени Тургенева. Средства на его проведение предусмотрены по программе "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края". По данным администрации города, работы планируют завершить к 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU