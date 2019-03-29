2019-03-29T16:26:56+03:00
Общество

В Новороссийске благоустроят пляжи

Речь идет о прибрежной зоне отдыха курорта Дюрсо
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskФото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко встретился с арендаторами по вопросу благоустройства пляжей Южная Озерейка и Дюрсо. По словам градоначальника, турпоток в регион увеличивается с каждым годом, поэтому важно, чтобы отдыхающие уезжали со сложившимся позитивным мнением о городе-герое.

- Игорь Дяченко выразил неудовольствие планом по развитию пляжа Южная Озерейка. По его словам, территория должна быть не только чистой, но и соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым к подобным зонам отдыха, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Гораздо лучшая ситуация складывается вокруг пляжа Дюрсо. Отдыхающие здесь в новом сезоне смогут увидеть домики из сруба, теневые навесы, детские площадки.

По словам мэра Новороссийска, с теми арендаторами, которые не работают над благоустройством пляжей, не стремятся сделать условия отдыха более комфортными, договор аренды будут расторгать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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