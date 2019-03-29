Баскетболистам «Локо-Кубань» не хватает взаимного доверия

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-29T17:46:23+03:00

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» с 19 марта возглавляет американский тренер Боб Доневалд. На этом посту он сменил сербского специалиста Владо Йовановича. Таким образом, Доневалд стал третьим главным тренером клуба в нынешнем сезоне. По словам американца, игрокам не хватает уверенности в собственных силах.

- Я узнал о предложении «Локо», когда был с семьей на озере в Мичигане. Я видел много игр клуба. То, что я увидел в них - это недостаток доверия между игроками. Мы его восстанавливаем, - цитирует слова тренера пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Доневалд успел поработать в трех клубах НБА: он был ассистентом главного тренера в «Шарлотт», «Нью-Орлеане» и «Кливленде». Помимо этого, он успел побыть наставником сборной команды Китая. В 2010 национальная команда под его руководством добилась победы на Азиатских играх. На следующий год баскетбольная сборная КНР выиграла чемпионат Азии по баскетболу.

ИСТОЧНИК KP.RU