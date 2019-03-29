В Анапу прибыла эстафета «Дорога Памяти»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-29T18:34:59+03:00

Ее участники проедут по всей стране от Владивостока до Бреста

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В Анапу прибыли участники масштабной эстафеты «Дорога Памяти». Ее инициатором выступил Следственный комитет России. Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Сквере боевой славы города-курорта состоялось торжественное мероприятие.

- Участники эстафеты возложили цветы к Вечному Огню. Они почтили память павших воинов минутой молчания. Также в рамках мероприятия медалью «Доблесть и отвага» наградили ветеранов, проживающих в Анапе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, эстафета «Дорога Памяти» стартовала во Владивостоке, а завершится в мае в Бресте. Ее участники посещают различные города нашей страны, собирают землю с полей боев в специальные капсулы, которые затем передадут в музей Следственного комитета РФ.

Во время церемонии, в капсулу заложили кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска. В ближайшее время ее передадут в Керчь, которая примет эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU