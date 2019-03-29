2019-03-29T18:34:59+03:00
Общество

В Анапу прибыла эстафета «Дорога Памяти»

Ее участники проедут по всей стране от Владивостока до Бреста
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
Изменить размер текста:

В Анапу прибыли участники масштабной эстафеты «Дорога Памяти». Ее инициатором выступил Следственный комитет России. Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Сквере боевой славы города-курорта состоялось торжественное мероприятие.

- Участники эстафеты возложили цветы к Вечному Огню. Они почтили память павших воинов минутой молчания. Также в рамках мероприятия медалью «Доблесть и отвага» наградили ветеранов, проживающих в Анапе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, эстафета «Дорога Памяти» стартовала во Владивостоке, а завершится в мае в Бресте. Ее участники посещают различные города нашей страны, собирают землю с полей боев в специальные капсулы, которые затем передадут в музей Следственного комитета РФ.

Во время церемонии, в капсулу заложили кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска. В ближайшее время ее передадут в Керчь, которая примет эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетболистам «Локо-Кубань» не хватает взаимного доверия
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй
Школьников, осквернивших Вечный огонь в Лабинске, поставят на учет
В Краснодаре рабочие ремонтировали линии электропередач из ковша экскаватора
В Новороссийске благоустроят пляжи
В Краснодаре временно ограничат движение на углу улиц Длинной и Коммунаров
Администрация Краснодара поможет газифицировать дома в поселке Российском и на улице Зиповской
ФК «Анжи» приедет на игру в автобусе «Краснодара»
В Краснодаре для школьников организуют тематическую поездку на трамвае «Читайкин»
В Абинском районе с семиметрового моста упал школьник
На Кубани за 2018 год несырьевой экспорт увеличился на 28,5%
В 2019 году на Кубани восстановили права 104 дольщиков
В Кавказском районе начальника филиала подозревают в получении взятки за незаконные действия
В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья