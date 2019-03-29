Кубанские кадеты маршировали у стен музея Победы в Москве

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-29T21:33:20+03:00

Они приняли участие в смотре строя и песни воспитанников кадетских корпусов

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Сегодня в Москве прошел смотр строя и песни воспитанников кадетских корпусов. Среди более чем 800 участников мероприятия были учащиеся Кубанского казачьего кадетского корпуса им. атамана М.П. Бабыча. Двадцать воспитанников прошли строем по площади перед музеем Победы под марши в исполнении оркестра.

- Воспитанники кадетского корпуса им. атамана М.П. Бабыча участвуют в смотре строя и песни уже в 12 раз. При этом они всегда входят в тройку лидеров конкурса, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

После смотра краснодарские кадеты отправились на экскурсию по музею Победы.

Стоит отметить, что смотр строя и песни проходит в рамках XVI Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ. Его участники также возложат цветы к Вечному Огню и могиле Неизвестного солдата и посоревнуются в военно-прикладных видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU