В Новороссийске трех водителей маршруток уволили за хамство пассажирам

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-30T09:52:13+03:00

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В городе-герое в очередной раз обсуждали работу водителей маршруток. Дисциплинарный комитет рассмотрел жалобы горожан, который недовольны поездкой в общественном транспорте Новороссийска.

- Были рассмотрены случаи нарушения водителями правил подъезда к остановкам, не обошли вниманием и вопрос неудовлетворительного санитарного состояния автобусов, - сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. - Кроме того, за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, правил дорожного движения, а также хамское поведение по отношению к пассажирам, уволены водители маршрута № 8 Стоянова М., Мурадяна А. и маршрута № 15 Ватанова Ф.

Шоферов внесли в общегородской список нерекомендуемых водителей.

Стоит сказать, что в Новороссийске за общественный транспорт взялись не на шутку. Ранее в «КП» - Кубань» сообщалось, что водители маршруток не только отчитываются в соцсетях о работе, но теперь еще и участвуют в благоустройстве. Это «наказание» за хамство пассажирам, нарушение ПДД и беспорядок в салоне транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU