2019-03-30T10:51:47+03:00
Происшествия

На сообщившего о «минировании» Краснодарского водохранилища сочинца завели уголовное дело

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Осмотрев территорию водохранилища, правоохранители не нашли бомб.Осмотрев территорию водохранилища, правоохранители не нашли бомб.
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На 59-летнего жителя города-курорта возбудили уголовное дело. Его обвиняют в «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма».

А началось все со звонка. Мужчина набрал номер полиции и сообщил, что на территории Краснодарского водохранилища планируется взрыв. Правоохранители и саперы выехали на место происшествия.

- При осмотре территории указанного объекта предметов, угрожающих безопасности и жизни граждан обнаружено не было, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Словом, в полиции шутку сочинца не оценили, личность мужчины и его местонахождение вместе с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю установили. Ну а там дело за малым - задержать.

Поймали лжетеррориста дома. В отделе полиции он объяснил, что звонок был пьяной хулиганской выходкой.

- Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в краевом главке.

Мужчине грозит реальный срок. В тюрьму он может отправиться на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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