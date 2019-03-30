На сообщившего о «минировании» Краснодарского водохранилища сочинца завели уголовное дело
На 59-летнего жителя города-курорта возбудили уголовное дело. Его обвиняют в «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма».
А началось все со звонка. Мужчина набрал номер полиции и сообщил, что на территории Краснодарского водохранилища планируется взрыв. Правоохранители и саперы выехали на место происшествия.
- При осмотре территории указанного объекта предметов, угрожающих безопасности и жизни граждан обнаружено не было, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Словом, в полиции шутку сочинца не оценили, личность мужчины и его местонахождение вместе с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю установили. Ну а там дело за малым - задержать.
Поймали лжетеррориста дома. В отделе полиции он объяснил, что звонок был пьяной хулиганской выходкой.
- Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в краевом главке.
Мужчине грозит реальный срок. В тюрьму он может отправиться на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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