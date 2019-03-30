В Сочи из-за угрозы паводка снова введен режим ЧС
В районе реки Кудепста в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что береговую линию сильно размыло.
- В устье образовались наносы и заторы песчано-гравийной смеси, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Из-за этого начал подниматься уровень дна реки.
По словам специалистов, даже при слабых осадках в этом районе возможны подтопления, появляется угроза жизни людей, проживающих неподалеку от реки.
Русло реки рядом с жилыми домами уже обследовано. В ближайшее время эксперты проверят здания в местах подтопления.
- В случае необходимости проведут аварийно-спасательные и восстановительные работы, - добавили в мэрии курорта.
Ранее сообщалось, что в Сочи ограничат количество мест для купания в реках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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