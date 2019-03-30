2019-03-30T08:23:01+03:00
Происшествия

В Сочи из-за угрозы паводка снова введен режим ЧС

Об этом сообщили в администрации курорта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯНФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В районе реки Кудепста в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что береговую линию сильно размыло.

- В устье образовались наносы и заторы песчано-гравийной смеси, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Из-за этого начал подниматься уровень дна реки.

По словам специалистов, даже при слабых осадках в этом районе возможны подтопления, появляется угроза жизни людей, проживающих неподалеку от реки.

Русло реки рядом с жилыми домами уже обследовано. В ближайшее время эксперты проверят здания в местах подтопления.

- В случае необходимости проведут аварийно-спасательные и восстановительные работы, - добавили в мэрии курорта.

Ранее сообщалось, что в Сочи ограничат количество мест для купания в реках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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