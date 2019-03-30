2019-03-30T08:57:19+03:00
Общество

В Краснодаре трамвай №8 на три ночи изменит свой маршрут

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом изменений
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре трамваи, следующий по маршруту №8, временно изменят свой путь. Это связано с ремонтом. На разворотном кольце конечной остановки «Хладокомбинат» будут менять полотно и стрелочный перевод.

Работы будут идти по ночам 2, 3 и 4 апреля.

- График движения трамваев днем останется без изменений, - заверил замдиректора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев. - Изменен будет только один маршрут № 8, поскольку остальные к этому времени завершают работу.

С 22:00 трамваи № 8 проследуют от улицы Солнечной по своему обычному пути, но лишь до улицы Стасова. Затем вагоны повернут направо в сторону улицы Воронежской и доедут до конечной остановки на Димитрова. После этого трамваи проследуют в Восточное депо.

- Последний полный маршрут от улицы Солнечной поедет в 21:37, от остановки «Хладокомбинат» - в 22:51, - поясняют «КП» - Кубань» в администрации города.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом изменений

ИСТОЧНИК KP.RU

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