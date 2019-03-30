2019-03-30T12:16:22+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова

Заявки на участие принимаются в Краснодарском драмтеатре
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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В краевом центре ищут желающих учиться в Московской театральной школе Олега Табакова. Заявки на участие принимаются в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького. Их можно подать до 4 апреля.

- При себе юным талантам необходимо иметь справку из школы об обучении в 9-м классе, паспорт, портретную фотографию 10 на 15, - сообщили в региональном министерстве культуры.

Отбор пройдет 6 и 7 апреля в Центральном концертном зале. Девятиклассники должны будут прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд.

- Кроме того, все желающие смогут 5 апреля посетить лекции «Деятельность Театральной школы» и «Введение в актерскую профессию», - сказали в администрации края.

Напомним, в 2016 году четверо кубанских школьников отобрали для поступления в театральную школу Олега Табакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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