В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова
В краевом центре ищут желающих учиться в Московской театральной школе Олега Табакова. Заявки на участие принимаются в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького. Их можно подать до 4 апреля.
- При себе юным талантам необходимо иметь справку из школы об обучении в 9-м классе, паспорт, портретную фотографию 10 на 15, - сообщили в региональном министерстве культуры.
Отбор пройдет 6 и 7 апреля в Центральном концертном зале. Девятиклассники должны будут прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд.
- Кроме того, все желающие смогут 5 апреля посетить лекции «Деятельность Театральной школы» и «Введение в актерскую профессию», - сказали в администрации края.
Напомним, в 2016 году четверо кубанских школьников отобрали для поступления в театральную школу Олега Табакова.
ИСТОЧНИК KP.RU