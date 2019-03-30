2019-03-30T11:54:30+03:00
Происшествия

В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе

Площадь пожара - 500 квадратных метров [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Предварительно, пострадавших нет.Предварительно, пострадавших нет.Фото: Александр РАЙКО
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Сообщение о возгорании мебельного центра на Ростовском шоссе, 12 поступило спасателям в 10:29. На место происшествия выехали подразделения Краснодарского ПСГ.

- В 10:34 стало известно, что горит металлический ангар на площади 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Однако сейчас площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый из пяти ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь вспыхнул в металлическом ангаре. Фото: Варвара ДЫМ

Огонь вспыхнул в металлическом ангаре.Фото: Варвара ДЫМ

Фото: Варвара ДЫМ

- Организована работа штаба пожаротушения, работают звенья ГДЗС. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара, - добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Существует угроза перехода пожара на соседний склад, а также на магазин одежды, расположенный в нескольких метрах от склада.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе.Варвара ДЫМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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