В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе
Сообщение о возгорании мебельного центра на Ростовском шоссе, 12 поступило спасателям в 10:29. На место происшествия выехали подразделения Краснодарского ПСГ.
- В 10:34 стало известно, что горит металлический ангар на площади 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Однако сейчас площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый из пяти ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
Огонь вспыхнул в металлическом ангаре.Фото: Варвара ДЫМ
Фото: Варвара ДЫМ
- Организована работа штаба пожаротушения, работают звенья ГДЗС. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара, - добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Существует угроза перехода пожара на соседний склад, а также на магазин одежды, расположенный в нескольких метрах от склада.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе.Варвара ДЫМ
ИСТОЧНИК KP.RU
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