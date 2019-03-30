Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-30T12:40:50+03:00

В ближайшее время с ним подпишут договор

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Многострадальный жилой комплекс все-таки достроят. При поддержке краевых властей найден новый застройщик.

- Собственник двух земельных массивов по улице Уральской, 100/6 и 100/8 подписал договоры купли-продажи участков с обременением прав дольщиков, - сообщил первый заместитель главы региона Андрея Алексеенко. - В ближайшее время ожидается подписание договора с новым инвестором.

Достройка начнется после того, как инвестор вступит во владение земельными участками под домами и получит разрешение на продолжение строительства.

Напомним, строительство ЖК «Кино» началось в 2014 году, два года велось по графику, но в 2016 году работы остановились. В ноябре 2017 года стало известно об аресте застройщика, похитившего у дольщиков миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU