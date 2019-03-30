Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора
Многострадальный жилой комплекс все-таки достроят. При поддержке краевых властей найден новый застройщик.
- Собственник двух земельных массивов по улице Уральской, 100/6 и 100/8 подписал договоры купли-продажи участков с обременением прав дольщиков, - сообщил первый заместитель главы региона Андрея Алексеенко. - В ближайшее время ожидается подписание договора с новым инвестором.
Достройка начнется после того, как инвестор вступит во владение земельными участками под домами и получит разрешение на продолжение строительства.
Напомним, строительство ЖК «Кино» началось в 2014 году, два года велось по графику, но в 2016 году работы остановились. В ноябре 2017 года стало известно об аресте застройщика, похитившего у дольщиков миллиард рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU