2019-03-30T13:54:38+03:00
Общество

Краснодарский край вышел на первое место рейтинга инвестклимата регионов

На РИФ Кубань представила 58 инвестпроектов и 228 соглашений
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Кубань заключила соглашений на сумму более 298 миллиардов рублей.Кубань заключила соглашений на сумму более 298 миллиардов рублей.
Изменить размер текста:

Краснодарский край поднялся на первое место в медиарейтинге инвестклимата регионов России за февраль 2019 года. На Российском инвестиционном форуме Кубань представила 58 инвестпроектов и 228 соглашений на сумму более 298 миллиардов рублей.

- Кубань - один из лидеров среди регионов, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По данным «Агентства стратегических инициатив», наблюдается определенная закономерность - регионы, делающие большие успехи в улучшении инвестиционного и делового климата, активно освещают свою работу. Проводятся собственные мероприятия по вопросам развития деловой среды, и эта открытость влияет на развитие делового климата региона.

Стоит отметить, что на второй строчке медиарейтинга расположилась Московская область, третья позиция у Татарстана. Замыкают пятерку Москва и Приморский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре демонтировали снесли еще один незаконный павильон
В Краснодаре потушили пожар в ангаре на Ростовском шоссе
Пропавшего в Воронеже 15-летнего школьника нашли в Краснодаре
Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора
В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова
В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе
На сообщившего о «минировании» Краснодарского водохранилища сочинца завели уголовное дело
В Новороссийске трех водителей маршруток уволили за хамство пассажирам
В Краснодаре трамвай №8 на три ночи изменит свой маршрут
В Сочи из-за угрозы паводка снова введен режим ЧС
Кубанские кадеты маршировали у стен музея Победы в Москве
В Анапу прибыла эстафета «Дорога Памяти»
Баскетболистам «Локо-Кубань» не хватает взаимного доверия
ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй
Школьников, осквернивших Вечный огонь в Лабинске, поставят на учет
В Краснодаре рабочие ремонтировали линии электропередач из ковша экскаватора
В Новороссийске благоустроят пляжи
В Краснодаре временно ограничат движение на углу улиц Длинной и Коммунаров
Администрация Краснодара поможет газифицировать дома в поселке Российском и на улице Зиповской
ФК «Анжи» приедет на игру в автобусе «Краснодара»
В Краснодаре для школьников организуют тематическую поездку на трамвае «Читайкин»
В Абинском районе с семиметрового моста упал школьник
На Кубани за 2018 год несырьевой экспорт увеличился на 28,5%
В 2019 году на Кубани восстановили права 104 дольщиков
В Кавказском районе начальника филиала подозревают в получении взятки за незаконные действия
В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья