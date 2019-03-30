Краснодарский край вышел на первое место рейтинга инвестклимата регионов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-30T13:54:38+03:00

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Краснодарский край поднялся на первое место в медиарейтинге инвестклимата регионов России за февраль 2019 года. На Российском инвестиционном форуме Кубань представила 58 инвестпроектов и 228 соглашений на сумму более 298 миллиардов рублей.

- Кубань - один из лидеров среди регионов, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По данным «Агентства стратегических инициатив», наблюдается определенная закономерность - регионы, делающие большие успехи в улучшении инвестиционного и делового климата, активно освещают свою работу. Проводятся собственные мероприятия по вопросам развития деловой среды, и эта открытость влияет на развитие делового климата региона.

Стоит отметить, что на второй строчке медиарейтинга расположилась Московская область, третья позиция у Татарстана. Замыкают пятерку Москва и Приморский край.

ИСТОЧНИК KP.RU