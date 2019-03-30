2019-03-30T14:26:09+03:00
Происшествия

Пропавшего в Воронеже 15-летнего школьника нашли в Краснодаре

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Пропавший Артем М.Пропавший Артем М.
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В краевом центре нашли 15-летнего Артема М, сбежавшего из воронежской больницы. Обнаружили его неравнодушные жители города, которые узнали парня по ориентировкам, которые распространялись в Сети поисково-спасательными отрядами.

Напомним, Артем сбежал из белгородского интерната. 27 марта его обнаружила женщина в Воронеже, передала подростка полицейским. Правоохранители, в свою очередь, доставили беглеца в больницу, откуда он улизнул.

Парня вновь объявили в розыск и спустя два дня нашли в Краснодаре. С собой у него абсолютно не было денег, до кубанской столицы он, скорее всего, добрался автостопом.

- Мальчик найден, он жив. Его уже передали правоохранителям, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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