Пропавшего в Воронеже 15-летнего школьника нашли в Краснодаре
В краевом центре нашли 15-летнего Артема М, сбежавшего из воронежской больницы. Обнаружили его неравнодушные жители города, которые узнали парня по ориентировкам, которые распространялись в Сети поисково-спасательными отрядами.
Напомним, Артем сбежал из белгородского интерната. 27 марта его обнаружила женщина в Воронеже, передала подростка полицейским. Правоохранители, в свою очередь, доставили беглеца в больницу, откуда он улизнул.
Парня вновь объявили в розыск и спустя два дня нашли в Краснодаре. С собой у него абсолютно не было денег, до кубанской столицы он, скорее всего, добрался автостопом.
- Мальчик найден, он жив. Его уже передали правоохранителям, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».
ИСТОЧНИК KP.RU