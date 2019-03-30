2019-03-30T14:50:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в ангаре на Ростовском шоссе

Пострадавших и погибших нет [видео]
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул утром в металлическом ангаре на Ростовском шоссе, 12.

Изначально, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, однако позже пламя охватило 500 квадратных метров территории. Черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров были видны со всех концов города. Пожару присвоили четвертый из пяти рангов сложности.

Была угроза перехода пожара на соседний склад, а также на магазин одежды, расположенный в нескольких метрах от него. Однако спасателям удалось усмирить пожар.

- В 11:37 возгорание удалось локализовать, в 11:49 - ликвидировать открытое горение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14:29 пожар полностью потушен.

Пострадавших и погибших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам.

В Краснодаре горит ангар на площади 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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