В Краснодаре потушили пожар в ангаре на Ростовском шоссе
В Краснодаре спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул утром в металлическом ангаре на Ростовском шоссе, 12.
Изначально, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, однако позже пламя охватило 500 квадратных метров территории. Черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров были видны со всех концов города. Пожару присвоили четвертый из пяти рангов сложности.
Была угроза перехода пожара на соседний склад, а также на магазин одежды, расположенный в нескольких метрах от него. Однако спасателям удалось усмирить пожар.
- В 11:37 возгорание удалось локализовать, в 11:49 - ликвидировать открытое горение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14:29 пожар полностью потушен.
Пострадавших и погибших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам.
В Краснодаре горит ангар на площади 500 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU