2019-03-30T15:31:58+03:00
Общество

В Краснодаре демонтировали снесли еще один незаконный павильон

Он стал двадцатым из сети 33-х ларьков
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре сравняли с землей еще один торговый павильон, который был установлен незаконно. На этот раз техника расчистила территорию на пересечении улиц Северной и Севастопольской, неподалеку от остановки общественного транспорта. Там продавали колбасы и молочку.

Этот павильон стал двадцатым из сети 33-х ларьков, незаконно установленных на общественных территориях. Что удивительно, на каждый из таких нестационарных строений в свое время было оформлено право собственности, чего по законодательству быть не может.

- Действительно, каждый из таких ларьков, будучи нестационарным, был в начале 2000-х зарегистрирован как капитальное строение, - говорит начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий. - Более того, по нескольким территориям владельцы пытались создать видимость там капитальных строений и даже заливали фундамент. Это один из самых наглых примеров захвата муниципальной земли.

Напомним, ранее техника снесла торговые павильоны на пересечении улиц Красной и Одесской, Селезнева и Стасова, Гоголя и Красноармейской, Островского и Московской, Красных Партизан, Мира и Коммунаров, Тюляева и Уральской.

- Все участки возвращены в собственность города, - добавили «КП» - Кубань» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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