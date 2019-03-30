В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели участника чемпионата России по трофи-рейдам
В Геленджике следователи организовали доследственную проверку по сообщению о гибели мужчины и травмирования второго члена экипажа во время чемпионата России по трофи-рейдам.
По предварительным данным, в районе горы «Острой» внедорожник, за рулем которого был 45-летний Михаил Чайковский, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и покатился. Второй пилот, 33-летний Александр Ерыжинский, находящийся на пассажирском сидении, получил травмы и скончался на месте.
- Водитель автомобиля с травмами доставлен в городскую больницу, где ему в данный момент оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни не имеется, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.
Выясняются обстоятельства случившегося.
На чемпионате России по трофи-рейдам перевернулся внедорожник.
ИСТОЧНИК KP.RU