2019-03-30T17:51:10+03:00
Происшествия

В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели участника чемпионата России по трофи-рейдам

Внедорожник с пилотами перевернулся и кубарем скатился в овраг [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото Александр Ерыжинский (слева) и Михаил Чайковский.На фото Александр Ерыжинский (слева) и Михаил Чайковский.
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В Геленджике следователи организовали доследственную проверку по сообщению о гибели мужчины и травмирования второго члена экипажа во время чемпионата России по трофи-рейдам.

По предварительным данным, в районе горы «Острой» внедорожник, за рулем которого был 45-летний Михаил Чайковский, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и покатился. Второй пилот, 33-летний Александр Ерыжинский, находящийся на пассажирском сидении, получил травмы и скончался на месте.

- Водитель автомобиля с травмами доставлен в городскую больницу, где ему в данный момент оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни не имеется, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Выясняются обстоятельства случившегося.

На чемпионате России по трофи-рейдам перевернулся внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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