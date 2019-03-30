В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели участника чемпионата России по трофи-рейдам

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-30T17:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Геленджике следователи организовали доследственную проверку по сообщению о гибели мужчины и травмирования второго члена экипажа во время чемпионата России по трофи-рейдам.

По предварительным данным, в районе горы «Острой» внедорожник, за рулем которого был 45-летний Михаил Чайковский, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и покатился. Второй пилот, 33-летний Александр Ерыжинский, находящийся на пассажирском сидении, получил травмы и скончался на месте.

- Водитель автомобиля с травмами доставлен в городскую больницу, где ему в данный момент оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни не имеется, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700265" frameborder="0"></iframe> На чемпионате России по трофи-рейдам перевернулся внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU