В Приморско-Ахтарске друг продавщицы избил битой назойливого покупателя

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-31T08:58:25+03:00

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Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту драки в одном из магазинов Приморско-Ахтарского района. Там мужчина в маске избил битой покупателя.

Мужчина ходил за продуктами в этот магазин и донимал продавщицу. Женщина уже старалась не обращать на него внимания, но тот встанет у кассы и начинает вести беседы с женщиной. Ей это надоело, и она рассказал о назойливом визитере своему знакомому. Друг продавщицы пришел в магазин в маске и с битой и поколотил покупателя. Видео, как покупателя избивает мужчина появилось в сети.

- За нанесение побоев его мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщили в полиции Приморско-Ахтарского района. –Все случилось еще 26 марта, проводится проверка по данному факту. Опрашиваются свидетели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700316" frameborder="0"></iframe> В Краснодарском крае парня избили битой в пивном магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU