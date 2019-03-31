Начальником кубанского МВД может стать главный полицейский Тверской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-31T10:30:49+03:00

Но так ли это, станет известно уже в апреле

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В СМИ появилась информация, что Министерство внутренних дел Краснодарского края может возглавить начальник полиции Тверской области 57-летний Владимир Андреев.

Пока что в ГУ МВД Кубани нет начальник, предыдущий управленец Владимир Виневский покинул эту должность еще в ноябре прошлого года. Президент России подписал указ об этом. Пока что обязанности начальника исполняет его зам.

Теперь все обсуждают новую кандидатуру. Владимир Андреев родился в Псковской области, пока что генерал-майор полиции возглавляет У МВД Тверской области.

Ходят слухи, что в апреле его могут представить коллективу кубанского МВД.

Владимир Андреев окончил юрфак Ленинградского высшего военного училища МВД СССР. Службу в органах внутренних дел начинал с обычного милиционера, потом служил старшим оперуполномоченным уголовного розыска Псковского ОВД, далее - замначальника. А в 2014 году его назначили на должность руководителя управления МВД России по Тверской области.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю не комментируют это назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU