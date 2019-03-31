2019-03-31T12:17:36+03:00
Общество

В столице Кубани запустили новую акцию - «Краснодар - 10 тысяч деревьев»

Старт ему дал глава города
Варвара ДЫМ
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Евгений Первышов вместе с сыном сажает дерево. Фото: администрация КраснодараЕвгений Первышов вместе с сыном сажает дерево. Фото: администрация Краснодара
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Старт новой акции по благоустройству города дал мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Он вместе со своими детьми – дочкой Полиной и сыном Георгием посади деревья в «Народном парке» Комсомольского микрорайона. Акцию назвали «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

— В Краснодаре нам необходимо высаживать не меньше 10 тысяч деревьев ежегодно. В прошлом году было 7 тысяч. В этом, кстати, уже больше 3 тысяч. А в Комсомольском микрорайоне наша с жителями большая цель — серьёзно расширить «Народный парк». Рассчитываю, что уже в этом году мы вернём расположенный рядом земельный участок в муниципальную собственность. Здесь действительно можно сделать по-настоящему классный парк, которого так не хватает микрорайону, — сказал глава Краснодара..

Первышов с детьми посадил тюльпановое дерево, клен и ликвидамбр смолоносный. И о новой акции заявил, высаживая растение.

- Если каждый высадит по дереву, город станет значительно зеленее, - сказал Евгений Первышов и бросил вызов главе Прикубанского округа Краснодара Александру Журавлеву.

Суть акции заключается в том, чтобы высадить дерево, сфотографировать его и выложить в Инстаграм с хэштегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару. И обязательно отметить друзей, которым передаешь эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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