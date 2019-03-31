На Кубани 30 человек проехались по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-31T13:22:45+03:00

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Тур «Золотое кольцо Боспорского царства» уже стартовал. И первые путешественники уже вернулись домой полные впечатлений. Этот проект включает объекты турпоказа Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. То есть охватывает сразу несколько регионов и рассчитан на неделю.

–У Кубани богатейшее культурно-историческое наследие. Именно этот потенциал мы показываем в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», – говорит министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева. – Мы задействуем ресурсы сразу четырех южных регионов. В этом проекте выступаем не как конкуренты, а как партнеры. И наше южное «Золотое кольцо» может стать хорошим примером межрегиональной кооперации и интеграции на туристическом рынке.

Сам тур – автобусный. И в первом путешествии уже участвовали более 30 человек. Они посетили свыше 15 памятников античной истории, современных культурных центров, шоу-парков, десятки обзорных и тематических экскурсий в 10 городах и поселках четырех южных регионов, а также прошли античный квест «В Боспоре рождается истина!».

На Кубани по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства» возят в Геленджик, Новороссийск, Анапу и в Темрюкский район. Путешественники не только узнали об античном времени, но еще и отведали вина, продегустировали блюда национальной кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU