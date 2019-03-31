2019-03-31T11:28:12+03:00
Общество

В Краснодаре прошла презентация школьной моды

В городе представили одежду для учеников
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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15 предприятий легкой промышленности Краснодарского края представили на выставке в столице Кубани свою одежду – школьную форму. Называется она «школьная мода» и проходит несколько дней.

– У выставки правильное название – «школьная мода». Наши дети хотят быть в школе именно модными, им важно, как выглядит форма, насколько она соответствует современным тенденциям. А для родителей важны цена и качество. Все эти параметры должны быть соблюдены в одежде, которая производится в крае, – сказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Кроме того, власти края на выставке заявили, что у региона есть все возможности для того, чтобы стать флагманом школьной моды России. Для этого в Краснодарском крае есть не только квалифицированные дизайнеры, но и нужное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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