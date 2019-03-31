2019-03-31T16:13:29+03:00
Общество

В Краснодаре не будут переносить памятник Александру Покрышкину

Он останется в микрорайоне им. Жукова
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Памятник летчику Александру Покрышкину более 10 лет назад увезли с перекрёстка улиц Седина и Постовой. Дело в том, что на участке начались работы по благоустройству и монумент на время переселили в микрорайон им. Жукова. Изначально место , где поставили памятник, было выбрано не случайно. В доме рядом и жил Александр Покрышкин два года.

Но возвращать на место в Городской Сад памятник не будут.

- Памятник обрел место в микрорайоне им. Жукова и органично в него «вписался». Думаю, будет ошибкой переносить его вновь в район Городского Сада. После благоустройства территории и восстановления зеленой зоны мы не планируем перемещать памятник легендарному летчику, он останется на нынешнем месте, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Памятник первому трижды герою Советского Союза, маршалу авиации поставили в Краснодаре в 2005 году. Работала над монументом Ольга Яковлева. Легендарный летчик стоит на бронзовом постаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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